Замминистра сельского хозяйства Ростовской области скончалась в возрасте 52 лет

Светлана Сажинская была грамотным руководителем, который умело добивался успешного выполнения задач своего ведомства. Фото: сайт министерства сельского хозяйства РО.

В Ростовской области от тяжелой болезни на 53-м году жизни скончалась заместитель министра донского сельского хозяйства и продовольствия Светлана Сажинская. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в соцсети Вконтакте.

В сообщении уточняется, что замминистра ушла из жизни 24 декабря. Светлана Борисовна работала в Правительстве Ростовской области более 20 лет. Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области она стала в октябре 2018 года. Коллеги замминистра отметили, что Светлана Сажинская была грамотным руководителем, который умело добивался успешного выполнения задач своего ведомства.

Напомним, ранее скончался юморист Александр Пономаренко. Его похоронили 26 декабря в Новочеркасске.

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