Спикер Заксобрания Александр Ищенко поздравил с Новым годом многодетную семью из Донбасса

Фото: пресс-служба «Единой России»

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко посетил 27 декабря многодетную семью Бочаровых, прибывшую из Донбасса. Они несколько месяцев проживают в пункте временного размещения в Ростове-на-Дону.

В семье есть подросток, имеющий инвалидность, а самой младшей, дочери, исполнилось три месяца.

Александр Ищенко и волонтеры «Молодой Гвардии» вручили новогодние подарки: ноутбук, фруктовую корзину, сладости, а также запас детского питания.

«Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы, несмотря на внешние сложности и обстоятельства, в вашей семье был мир и любовь. Жизнь обязательно наладится. После того, что вы уже пережили, нынешние трудности преодолимы», - пожелал семье Александр Ищенко.

Мама Марина поблагодарила гостей, отметив, что встреча помогла ощутить приближение Нового года.

«Мы очень ценим вашу заботу и внимание, ощущаем её постоянно», - подчеркнула она.

Бочаровы уже получали помощь от регионального волонтерского центра «Единой России», например, накануне начала учебного года им вручали школьные принадлежности, затем обеспечили всем необходимым после появления новорожденной. По поручению Александра Ищенко семье помогали с обустройством быта, в том числе установили в комнате мебель.

В нынешнюю, предновогоднюю неделю депутаты «Единой России» донского Законодательного Собрания и местные парламентарии поздравляют по всей области семьи мобилизованных, семьи, в которых воспитываются дети с ОВЗ, а также детей без попечения родителей в соцучреждениях.

На площадке региональной приемной «Единой России» продолжает работу Центр правовой поддержки граждан из Донбасса и освобожденных территорий, переселившихся в Ростовскую область, обратиться в него можно по телефону (863) 2-918-918.