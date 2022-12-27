Серьезные заторы сковали Ростов из-за дорожных работ, ДТП и тумана 27 декабря

Ростов замер в пробках днем во вторник. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Днем 27 декабря Ростов-на-Дону замер в серьезных пробках. Около полудня дорожная ситуация, по данным сервиса «Яндекс. Карты», оценивалась в 8 баллов. Отметим, что к 15 часам ничего радикально не изменилось, и сейчас интернет-сервис отмечает пробки в 7 баллов.

В эти минуты плотное движение фиксируют на Красноармейской, Михаила Нагибина, Стачки, Богатяновском Спуске, Соколова, Суворова, Береговой, Менжинского, Троллейбусной, а также на Новочеркасском шоссе.

Предположительно, дорожную обстановку могли осложнить мелкие ДТП, ремонтные работы, а также туман, который накрыл город с самого утра. К слову, такую же погоду синоптики прогнозируют и завтра.

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