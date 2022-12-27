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НовостиОбщество27 декабря 2022 12:43

В Ростове подрядчик отремонтирует два исторических здания за 28,8 млн рублей

Работы на объектах планируется начать уже 9 января 2023 года
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ремонтные работы планируется начать уже 9 января 2023 года, а завершить - до 30 ноября этого же года.

Ремонтные работы планируется начать уже 9 января 2023 года, а завершить - до 30 ноября этого же года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове определен подрядчик, который разработает проект реставрации двух исторических зданий — Армянской Гогоевской женской гимназии и Дома виноделов Титровых. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Исполнитель работ, «Южная строительная компания», должен будет выполнить проектные и изыскательские работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дом виноделов Титровых» на улице Черевичкина, 9/9 площадью 4,3 тысячи квадратных метров, а также на объекте культурного наследия регионального значения «Армянская Гогоевская женская гимназия» на улице 30-я Линия, 8 площадью 3,7 тысячи квадратных метров.

В последнем здании сейчас располагается Гимназия № 14. Здесь подрядчик должен будет произвести капитальный ремонт, реставрацию и приспособление строения для современного использования. Вся разработанная документация должна соответствовать требованиям действующих техрегламентов и нормативных правовых актов РФ и Ростовской области.

Стоимость данных работ составит 28 892 517 рублей. Работы планируется начать уже 9 января 2023 года, а завершить - до 30 ноября этого же года.

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