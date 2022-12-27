Пенсионеры Ростовской области досрочно получат увеличенные пенсии и соцвыплаты

Январская пенсия будет перечислена уже в январе 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области отделение Пенсионного фонда из-за праздничных и выходных дней досрочно выплатит пенсии и соцвыплаты на банковские карты. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Как пояснили в ПФР, на счета кредитных учреждений и банковские карты денежные средства будут перечислены 28 декабря текущего года. В этот же день на карты поступят пособия по беременности, выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, пособия по уходу за детьми в возрасте до полутора лет, пособия пострадавшим от радиации гражданам, а также ежемесячная выплата военным и членам их семей.

Получающим выплаты на банковские счета 23 числа каждого месяца пенсионерам январская пенсия будет перечислена уже в январе 2023 года. Через почту и иные организации выплаты начнутся с 3 января по графику. Значительная часть граждан получит выплаты на свои банковские карты и счета еще до наступления нового года.

Через отделения почтовой связи и другие доставочные предприятия выплата январских пенсий и социальных пособий начнется с 3 января 2023 года и будет осуществляться согласно режиму работы данных организаций.

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