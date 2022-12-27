Кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты

Wink соберет перед экраном всю семью. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В долгожданные новогодние каникулы Wink соберет в уютной гостиной всю семью, чтобы смотреть кино, сериалы и концерты звезд. Зрителей ждут добрые комедии, волшебные сказки, истории любви и интересные сюжеты.

Начать можно с семейной новогодней комедии «Оливье» (12+). Праздничное семейное застолье внезапно превращается в комедийный балаган и серию неожиданных стендапов.

Предновогодние традиции поддержит и фильм «Грозный папа» (6+). Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его. Он готов на все, чтобы исправить ошибку. И попадает в ХХI век, где знакомится с коллегой по семейному несчастью. Можно посмотреть 30 декабря.

Комедия «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+) — честный и смешной репортаж из самой гущи новогодних событий. Чтобы погрузиться в профессию, журналист одевается Дедом Морозом и ходит по домам поздравлять детишек.

В фильме «Приключения Тедди» (6+) маленькая Марианна мечтает о живой игрушке. В канун Рождества она встречает свою мечту на ярмарке — нужно лишь немного удачи, чтобы выиграть мишку в лотерее. Покажут 31 декабря.

Австралийская драма «Бегущие за волной» (18+) перенесет зрителей с заснеженных улиц и катков на солнечный берег. Фильм об отце и сыне, которых связывает только любовь к серфингу. В Wink картина появится 30 декабря.

Российская мелодрама «Честный развод 2» (16+) рассказывает классическую историю, как сложно быть успешным и одновременно соблюдать баланс «семья-работа». Картину зрители увидят 31 декабря.

Герои драмы «По-мужски» (18+) пытаются разобраться в семейных отношениях. Легко ли поставить на место нетрезвого соседа? Ответ можно узнать 3 января.

Мелодрама «Быстрый словарик любви» (18+) рассказывает о том, как пытаются найти общий язык совершенно разные люди – бывшая кинозвезда и трудный подросток. Показ - 6 января.

Завершает подборку киноновинок триллер «Сестры» (16+). В семье героев давно зреет конфликт: муж не контролирует агрессию, а жена не способна ему противостоять. Пытаясь спастись, Аня приходит в таинственное сообщество «сестер». Фильм появится в Wink 6 января.

Также с 30 декабря подписчикам будут доступны концерты от канала Velvet Music — можно зажечь с Ёлкой, Мари Краймбрери и группой «Винтаж».

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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