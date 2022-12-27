Щелкунчик, Ночь перед Рождеством и Гарри Поттер: самые популярные предновогодние истории

Вопросы от сервиса «Ростелеком Книги» в преддверии 31 декабря. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Надеетесь ли вы на новогоднее чудо и будете ли загадывать желание под бой курантов? Такие вопросы задали своим пользователям группа компаний «ЛитРес» и сервис «Ростелеком Книги» в преддверии 31 декабря. А заодно спросили о книгах и экранизациях, которые ассоциируются у людей с Новым годом. В опросе приняло участие более 500 респондентов из разных городов России.

Оказалось, что в новогодние чудеса верит более 80% проголосовавших. При этом 84% ждут от праздника волшебства и уверены, что их мечты исполнятся, а 86% непременно загадают желание в полночь 31 декабря.

Самыми новогодними книгами традиционно оказались классические истории. На первом месте — сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». На втором месте — «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака, на третьем — «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя. Замыкают первую пятерку сага о Гарри Поттере Джоан Роулинг и «Зима в Простоквашино» Эдуарда Успенского. В топ-10 также вошли «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, «Золушка» Шарля Перро, «Снегурочка» Александра Островского, «Дары волхвов» О. Генри, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса.

В списке самых популярных экранизаций фильмы о Гарри, киноадаптация истории «Морозко», поставленная Александром Роу в 1964. Фильм снискал славу не только у отечественных, но и зарубежных зрителей, и был удостоен главного приза «Лев святого Марка» на XVII Международном кинофестивале в Венеции. На третьем месте — культовая советская музыкальная комедия «Чародеи», во многом вдохновленная повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Замыкают топ-5 «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки Самуила Маршака. В первую десятку также вошли «Зима в Простоквашино», «Щелкунчик и Крысиный король», «Гринч», «Рождественская история», «Чарли и шоколадная фабрика».

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