В Ростове открыли главную городскую елку

У подножия самой главной зеленой красотки собрались елочки и поменьше. ФОТО: Попова Екатерина

В Ростове на улице Большой Садовой, у входа в парк Горького, торжественно открыли главную городскую елку. Церемония открытия началась в 16:00.

Для самых маленьких горожан власти города подготовили интерактивную новогоднюю развлекательную программу.

Ребята танцевали вместе со сказочными героями и отгадывали загадки. Также перед собравшимися выступили местные творческие коллективы. А затем к горожанам вышли Дед Мороз со Снегурочкой, которые вместе с гостями праздника под «Раз, два, три! Елочка, гори!» торжественно открыли главную 24-метровую зеленую красавицу.

Ушли домой малыши и их родители не с пустыми руками. Каждому ребенку организаторы раздали подарки. Кому-то достались шоколадные медали, а кому-то - новогодние раскраски.

Кстати, корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» провела прямую трансляцию торжества. Если не смогли побывать на открытии елки, но хотите окунуться в атмосферу праздника, можете посмотреть запись эфира в нашей группе ВКонтакте.

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