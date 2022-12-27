Алексей Логвиненко: уровень безработицы в Ростове сократился вдвое в 2022 году

В донской столице на два года продлили программу бесплатного переобучения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам 2022 года безработица в Ростове-на-Дону снизилась вдвое. Если в 2021 показатель составлял 0,6 % от экономически активного населения, то год спустя он оказался на уровне 0,3 %. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сегодня в службе занятости зарегистрировано 2 тысячи безработных граждан, что в два раза меньше 2021 года. С января этого года за помощью в трудоустройстве обратились 20,2 тысячи человек, более 47% из них нашли рабочие места, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, весомую помощь людям оказали интернет-ресурсы. Например, на портале «Работа в России» было размещено более 14 тысяч ростовских вакансий, 63% из которых были предложениями по рабочим профессиям.

- Высок спрос на рабочих, занятых в металлообработке и машиностроении, на механиков., ремонтников, операторов производственных установок, водителей, работников сферы услуг и специалистов в области здравоохранения. Также есть вакансии для среднего медицинского персонала, - отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, для профилактики в Ростове проводят общественные работы, а также практикуют временную занятость, профобучение и дополнительное образование. В том числе, в донской столице на два года продлили программу бесплатного переобучения. В этом году новые трудовые навыки начали получать 1811 ростовчан.

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