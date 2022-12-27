Жителям Ростовской области рассказали, почему нельзя дарить кроликов на Новый год

Питомец требует особых условий содержания и постоянного внимания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии Нового года эксперты объяснили жителям Ростовской области и журналистам портала 1rnd.ru, в каких случаях не следует дарить кроликов или других пушистиков.

Неважно, кому предназначен живой подарок - взрослому или ребенку, перед приобретением, прежде всего, нужно несколько раз подумать и понять, так ли необходим друзьям или родным новый питомец в доме.

- Вы должны хорошо все обдумать, а также запланировать расходы, в том числе на корм и ветврача. Если у вас есть свободное время, вольер больше, чем пять длин кролика, и вы готовы к запаху, дерзайте. Однако важно заранее узнать, ни у кого нет аллергии, - отметил декан факультета БиоВетМед ДГТУ, профессор Алексей Ермаков.

Кроме того, по словам ученого, кроликам, как социальным животным, обязательно нужен друг-сородич. В ином случае милый ушастик может начать тосковать в одиночестве.

При этом быть одному в домашнем вольере не так страшно, как обрести, а затем снова потерять хозяев. Зоозащитники рассказали, что после праздников в приюты часто приносят подаренных, но никому не нужных питомцев. Кролики, как собаки и кошки, также испытывают стресс из-за смены мест.

Итак, если вы хотите порадовать близких именно кроликом, нужно обустроить для него уютное жилище, обработать его от паразитов и обязательно сделать прививки от различных инфекции. Нельзя забывать, что пугливые создания любят полакомиться лишний раз, но при этом им всегда требуются грубые корма и сено.

Ни в коем случае не приобретайте живность, если хотите сделать сюрприз, в доме есть собаки или кошки, площадь дома небольшая, хоть один член семьи против, нет свободных денег на лечение и уход, люди часто уезжают в командировки или отпуск.

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