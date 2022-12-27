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НовостиОбщество27 декабря 2022 17:31

Суд в Ростове запретил разгружать продукты для супермаркета со стороны двора

Загрузка товаров располагалась там же, где и вход в жилые помещения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Роспотребнадзор подал в суд иск о признании противоправными действия по загрузке пищевой продукции.

Роспотребнадзор подал в суд иск о признании противоправными действия по загрузке пищевой продукции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за жалобы на ухудшение условий проживания, поступившей от жителей Ростова-на-Дону в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, суд запретил загружать в магазин «Пятерочка» пищевую продукцию со стороны двора жилого дома. Об этом говорится на сайте ведомства.

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы было установлено, что загрузка товаров в точку продажи производилась со стороны двора многоквартирного дома. С этой же стороны в дом входили и жильцы. Что являлось нарушением санитарных правил.

После этого сотрудники Роспотребнадзора подали в суд иск о признании противоправными действия по загрузке пищевой продукции и обязании устранить нарушения требований санитарного законодательства.

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