Суд в Ростове запретил разгружать продукты для супермаркета со стороны двора

Роспотребнадзор подал в суд иск о признании противоправными действия по загрузке пищевой продукции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за жалобы на ухудшение условий проживания, поступившей от жителей Ростова-на-Дону в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, суд запретил загружать в магазин «Пятерочка» пищевую продукцию со стороны двора жилого дома. Об этом говорится на сайте ведомства.

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы было установлено, что загрузка товаров в точку продажи производилась со стороны двора многоквартирного дома. С этой же стороны в дом входили и жильцы. Что являлось нарушением санитарных правил.

После этого сотрудники Роспотребнадзора подали в суд иск о признании противоправными действия по загрузке пищевой продукции и обязании устранить нарушения требований санитарного законодательства.

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