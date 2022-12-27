Жители Ростова-на-Дону пожаловались на дорогое такси из-за пробок и дождей

Вечером осадки еще не прошли, но дорожная ситуация улучшилась Фото: Мария ЛЕНЦ

27 декабря жители Ростова-на-Дону пожаловались на цены, которые пришлось заплатить за проезд в такси. Стоимость поездок была временно повышена из-за дождей и дорожных заторов.

Ростовчане утверждают, что в этот раз обычные маршруты для них оказались в два, а то и в три раза дороже. Например, днем по одному из направлений, за который обычно платили около 200 рублей, пришлось отдать почти 500 рублей.

Отметим, разброс в 200-300 рублей по сравнению с обычной стоимостью отметили жители разных районов города. При этом заказов такси сегодня поступало намного больше, чем было свободных машин. Соответственно, некоторым пришлось ожидать транспорта дольше обычного.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону, по всей видимости, из-за ДТП, ремонтных работ и тумана дорожную ситуацию оценивали в 7-8 баллов. Заторы были на целом ряде улиц, в том числе в центре города.

К слову, по состоянию на 20:30 все совершенно изменилось. Сейчас еще идет дождь, но проезд по дорогам полностью свободен, это видно по «Яндекс. Картам». Также стоимость такси снова снизилась до обычных расценок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серьезные заторы сковали Ростов из-за дорожных работ, ДТП и тумана 27 декабря

В эти минуты плотное движение еще фиксируют на ряде улиц донской столицы (подробности)