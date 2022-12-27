Экспертиза одобрила строительство ЖК на месте старого автопарка Ростова-на-Дону

Сроки выполнения работ на указанной площадке не указали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экспертиза одобрила строительство в Ростове-на-Дону нового жилого комплекса с пристройками и автостоянкой. Объект собираются возвести на месте бывшего АТП на улице Ларина. Эту информацию опубликовали на сайте ГИС ЕГРЗ.

Известно, что всю представленную документацию по проекту окончательно утвердили 27 декабря 2022 года. Планы и расчеты подготовили специалисты «Проектно-строительной компании «Центр инженерных технологий». Проверку провели эксперты ООО «Севкавэко».

Застройщиком должна выступить организация, чей юридический адрес зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Сроки выполнения работ не указали. Отметим, такой же проект уже утверждали в январе 2022 года.

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