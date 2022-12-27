Днем столбики термометров установятся в районе от -1 до +4 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

28 декабря в Ростовской области местами будут лить сильные дожди, при этом в некоторых районах осадки будут с мокрым снегом. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

- Ожидаются небольшие и умеренные осадки, сильными они будут ночью и утром. Возможны туманы и гололедица. Ветер юго-восточный и южный с переходом на юго-западный и западный 6-11 м/с, утром и днем порывы составят до 12-14 м/с, - говорится в сообщении.

В темное время суток завтра по региону в среднем ожидается от -1 до +4 градусов, при прояснениях до -4. Днем столбики термометров будут находится на том же уровне от -1 до +4 градусов, по югу может потеплеть до +8.

Примерно такая же погода, с дождями и мокрым снегом, ожидается на протяжении всей оставшейся недели 2022 года. 31 декабря днем по югу региона обещают до +6 градусов, на севере должно быть около +3. В ночь на 1 января прогнозируют +1 градус на термометрах.

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