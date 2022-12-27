Жителей нескольких улиц Ростова на сутки оставят без воды

Воды не будет с 8 утра 29 декабря до 4 утра 30 декабря
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителей нескольких улиц Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды. Коммунальный ресурс не будет поступать в краны с 8 утра 29 декабря до 4 утра 30 декабря. Об этом сообщает компания «Ростовводоканал».
- Ограничения введут в границах: Ленина - угол Шеболдаева - Ашхабадский - угол Герасименко - Ашхабадский - Погодина - Ленина, 46а - Ленина, 24 - Ленина, 101 - Ленина, 99-97 до Шеболдаева, - сообщили ростовчанам.
Причина отключения воды - строительство коммуникаций на Ленина между домами № 46/1 и 44/6.
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