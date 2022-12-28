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НовостиОбщество28 декабря 2022 4:32

В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

Девочка не выходила на связь с близкими больше суток
Лейла МИРИШОВА
Девочку удалось найти спустя двое суток – 27 декабря. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

Девочку удалось найти спустя двое суток – 27 декабря. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове нашли без вести пропавшую 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Девочка пропала 25 декабря, она не отвечала на звонки и смс. Близкие пропавшей пытались найти ее самостоятельно, но после безуспешных попыток обратились в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры. Девочку удалось найти спустя двое суток – 27 декабря. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

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