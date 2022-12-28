Жителей Ростовской области предупредили о гололедице 28 декабря

Жителям стоить быть аккуратнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области жителей предупредили о гололедице 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Гололед ожидается в утреннее и ночное время из-за резких перепадов температуры. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах во время движения. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скорость, чтобы избежать аварий.

Также в течение дня местами в северных районах области ожидается мокрый снег с дождем. Кроме того, синоптики прогнозируют налипание снега на проводах и деревьях.

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(Подробности)