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НовостиОбщество28 декабря 2022 4:55

Жителей Ростовской области предупредили о гололедице 28 декабря

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах
Лейла МИРИШОВА
Жителям стоить быть аккуратнее

Жителям стоить быть аккуратнее

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области жителей предупредили о гололедице 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Гололед ожидается в утреннее и ночное время из-за резких перепадов температуры. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах во время движения. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скорость, чтобы избежать аварий.

Также в течение дня местами в северных районах области ожидается мокрый снег с дождем. Кроме того, синоптики прогнозируют налипание снега на проводах и деревьях.

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