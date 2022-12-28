В Ростовской области мужчина украл из кассы всю выручку

Деньги злоумышленник потратил на свои нужды Фото: Даниил ОПАРИН

В Шахтах мужчина обокрал магазин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 21-летний житель Новошахтинска работал в магазине продавцом. В один из дней мужчина, как обычно, закрывал торговую точку. Он убедился, что рядом никого нет, вынес всю выручку из кассы и быстро скрылся. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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