В Ростовской области за ночь сгорели частный дом и гараж

Огонь удалось потушить за полчаса
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Пролетарско районе сгорели частный дом и гараж. Происшествие случилось в ночь на 27 декабря.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом с гаражом загорелись на улице Ленина. Пожар начался около 3 часов утра. Огонь за считанные секунды охватил строения. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило 150 квадратных метров. Потушить возгорание удалось только спустя полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали 11 спасателей и три спецмашины.
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