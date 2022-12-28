В Ростовской области за ночь сгорели частный дом и гараж

Огонь удалось потушить за полчаса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пролетарско районе сгорели частный дом и гараж. Происшествие случилось в ночь на 27 декабря.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом с гаражом загорелись на улице Ленина. Пожар начался около 3 часов утра. Огонь за считанные секунды охватил строения. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило 150 квадратных метров. Потушить возгорание удалось только спустя полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 11 спасателей и три спецмашины.

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(Подробности)