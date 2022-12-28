Ростовчане рассказали, что хотят успеть сделать до конца 2022 года

12% ростовчан утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела. Фото: ФРОЛОВ Михаил

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что хотят успеть до Нового года. Горожане приняли участие в опросе сервиса SuperJob.

До наступления 2023 года 12% ростовчан хотят успеть купить подарки близким, а еще 10% – сделать уборку. Еще 7% респондентов планируют нарядить елку, доделать ремонт и подготовиться к празднику. Также 6% ростовчан хотят выздороветь к праздникам. Отметим, что сегодня в Ростовской области сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом.

3% просто хотят закончить обучение и отдохнуть. По 2% поставили себе цель похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. Также 1% опрошенных хотят сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу. Другие важные дела остались у 12%: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и проч.

А вот 12% ростовчан утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на Новый год 2023: подробный прогноз синоптиков

Начальник гидрометцентра Назарова раскрыла, какой будет погода на Новый год 2023

(Подробности)