В Ростове в 2023 году запустят новые маршруты в три микрорайона

Городские власти позаботятся о комфортных перевозках горожан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в 2023 году в три микрорайона города запустят новые маршруты. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

В 2023 году город закупит 15 электробусов, а в 2024-м еще пять дополнительных единиц. Также в донской столице появятся шесть зарядных станций для электрического транспорта. В следующем году обновления ждут и состав коммерческих перевозчиков. Городские власти позаботятся о комфортных перевозках горожан.

– Для комфорта ростовчан и транспортной доступности новых микрорайонов разрабатываются новые маршруты общественного пассажирского транспорта. Это касается Левенцовского микрорайона, жилых комплексов «Вересаево» и «Скай Парк». Появятся и новые остановочные пункты на улицах Алма-Атинской, 86 (поселок Фрунзе), и Нансена, 83 (ЖК «Скай Парк»), – поделился Алексей Логвиненко.

В 2023 году обустроят остановки уже на существующих пункта. Речь идет о комплексах, расположенных на улице Нансена,160 и 160а, проспекте Театральном, 105 и 60б, улице Прогулочной, 1б и на Совхозной, 127.

Сити-менеджер также добавил, что для улучшения качества перевозок в Ростове выделяются полосы для маршрутных транспортных средств. В следующем году планируется изучение ситуации на маршруте улица Комсомольская – улица Мясникова – улица Сарьяна. Кроме того, продолжится активная работа по реализации «Городской электрички». В городе обустроят пешеходные переходы к пассажирской платформе остановочного пункта Левенцовская, автомобильные проезды и подходы для пешеходов к остановке Орджоникидзе, а также подъезды от ЖК «Вересаево» к платформе остановки Развилка.

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