Глава Ростовской области рассказал, как передвигается в командировках из-за закрытия Платова

В дороге Василий Юрьевич любит посмотреть фильмы или разбирает почту. Фото: пресс-служба Губернатора Ростовской области

Глава Ростовской области поделился сложностями передвижения из-за закрытого аэропорта. Об этом Василий Голубев сообщил изданию «Город N». Информацию подтвердили в пресс-службе губернатора.

По словам Василия Голубева, за время закрытого аэропорта он перепробовал разные виды транспорта. В основном, губернатор выбирает автомобиль и поезда.

- Передвигаюсь по стране с большим удовольствием. Попробовал уже, кажется, все виды передвижений. И через Волгоград добирался из Питера, там прямой рейс. Поездом ездил, обыкновенным вагончиком в купе СВ. Так нравится мне вернуться в то время, когда я, правда тогда еще не в СВ, ездил. Иногда, если оказия складывается, самолет летит военного ведомства. Это если сложная, оперативная история, — поделился глава региона.

В Москву Василий Юрьевич в основном ездит на машине. Командировки на север области пытается приурочить к поездкам в столицу. Так, по мнению губернатора выходит удобнее.

За это время он смог посетить Миллеровский, Чертковский районы. В дороге Василий Юрьевич любит посмотреть фильмы или разбирает почту.

Отметим, что с 24 февраля из-за СВО работы аэропорта Платов и других воздушных гаваней южной части России приостановили. Жителям Ростовской области рекомендовано летать из Волгограда и Минеральных Вод.

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