В Новочеркасске прошел новогодний праздник «Атаманская елка»

Затем к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка. Фото: правительство Ростовской области

В Новочеркасске состоялся новогодний праздник «Атаманская елка». Торжество проходило

в крытом дворе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова. В мероприятии приняли участие дети из казачьих семей, отцы которых принимают участие в СВО.

Ребята посмотрели новогодний мюзикл, который подготовили студенческие творческие коллективы. Зрителей ждали сказочные персонажи, которые помогали Вовке из тридевятого царства спасти Новый год. Затем к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка. Вместе они зажгли праздничные огни на новогодней елке и водили хороводы под веселые песни.

- Сегодня на «Атаманскую елку» приехали около 70 ребят из ближайших к Новочеркасску населенных пунктов. При этом каждый ребенок, чей отец-казак принимает участие в специальной военной операции, получит подарок, - рассказал атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

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