Суд отказал ростовчанам в исках против строительства Западной хорды

Строительство Западной хорды потребует вырубки части Кумженской рощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовском областном суде рассмотрели иск жителей против строительства Западной хорды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ростовчане пытались оспорить постановление регионального правительства об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства трассы. Речь идет об участке от автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через Дон на Западный обход.

— В удовлетворении коллективного административного искового заявления отказано, — говорится в сообщении Ростовского областного суда.

Напомним, проект планировки и межевания территории для строительства Западной хорды был утвержден в июне. Строительство потребует вырубки более 800 деревьев в Кумженской роще.

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