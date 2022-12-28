В Новочеркасске водитель иномарки снес новогоднюю декорацию

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске 41-летний водитель иномарки протаранил новогоднюю декорацию. Происшествие случилось 28 декабря около 8 часов утра.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель "Ниссан Кашкай" двигался по проспекту Баклановскому в районе дома №81. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и на всей скорости врезался в стенд "С Новым годом!" на площади Юбилейной.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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