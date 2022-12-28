Властям Ростова предписали разобраться с ограничением конкуренции при содержании ливневок

Итоговое решение вынесли в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Действия администрации Ростова-на-Дону ограничили конкуренцию на рынке услуг ЖКХ. К такому выводу пришли в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, сообщает пресс-служба УФАС.

- Орган местного самоуправления, будучи владельцем ливневок и подземных переходов, передал право оперативного управления ими муниципальным предприятиям и регулярно выделяет деньги для покрытия расходов на содержание объектов. Однако участниками рынка являются не только муниципальные предприятия, - отметили в УФАС.

В ведомстве уверены, что городские власти должны были провести публичные конкурсы на проведение работ.

- В итоге по этой ситуации признали нарушение закона «О защите конкуренции» и выдали предписание о внесении изменений в акты, предусматривающие выделений субсидий, - резюмировали в УФАС.

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