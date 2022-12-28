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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 11:57

В Ростове при взрыве самогонного аппарата пострадал 63-летний мужчина

В квартире горожанина выбило окна
Лейла МИРИШОВА
В результате мужчина получил ожоги третей степени. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В результате мужчина получил ожоги третей степени. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в одной из квартир взорвался дистиллятор. Происшествие случилось днем 28 декабря на улице Новаторов, 30/1.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, взрыв произошел в квартире №7. Мужчина 63-х лет использовал самогонный аппарат. В какой-то момент произошла разгерметизация и дистиллятор взорвался. Из-за сильной волны в квартире мужчины выбила два окна.

В результате мужчина получил травмы и был доставлен в больницу с ожогами третьей степени.

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На месте работают все экстренные службы

(Подробности)