В Ростове при взрыве самогонного аппарата пострадал 63-летний мужчина

В результате мужчина получил ожоги третей степени. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в одной из квартир взорвался дистиллятор. Происшествие случилось днем 28 декабря на улице Новаторов, 30/1.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, взрыв произошел в квартире №7. Мужчина 63-х лет использовал самогонный аппарат. В какой-то момент произошла разгерметизация и дистиллятор взорвался. Из-за сильной волны в квартире мужчины выбила два окна.

В результате мужчина получил травмы и был доставлен в больницу с ожогами третьей степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео из жилого дома в Элисте, где при взрыве газа пострадала женщина

На месте работают все экстренные службы

(Подробности)