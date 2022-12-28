В Ростовской области Фонд капитального ремонта выступил с новыми законодательными инициативами

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта РО

В Ростовской области региональный Фонд капремонта, опираясь на опыт прошлых лет, для оптимизации процесса реализации областной программы, выступил с рядом законодательных инициатив.

В частности, были разработаны три нормативных документа. Один касается исключения из региональной программы многоквартирных домов, фактический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%.

Второй регламентирует порядок использования на возвратной основе средств фондов капитального ремонта одних МКД для финансирования капитального ремонта в других.

И третий, самый интересный для собственников, предлагает внести изменения в постановление областного правительства в некоторые вопросы, связанные с организацией проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах в регионе.

Этот нормативный акт включает два основных подраздела: о необходимости переноса на три года сроков капремонта в МКД, в отношении которых изменен способ формирования фонда капремонта. А также подраздел о необходимости переноса на три года сроков капремонта в многоквартирных домах, где принято решение межведомственной комиссией о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

В региональном Фонде капремонта объяснили, почему это важно для собственников квартир многоквартирных домов.

- Если вспомнить о различных способах формирования бюджета на капитальный ремонт, то при переводе денег на спецсчет (неважно Фонда капитального ремонта или же ТСЖ/УК/ТСН), вся организация работ и контроль их выполнения подрядчиками ложится на собственников жилья, - пояснили в Фонде. - Случается, что жильцы оказываются не в состоянии выстроить этот процесс должным образом, и сроки капитального ремонта срываются. Зачастую – надолго. Как результат – принятие решения органом местного самоуправления об изменении способа формирования бюджета на капремонт в пользу общего счета НКО «Фонд капитального ремонта».

Но чтобы провести капитальный ремонт дома, Фонду тоже необходимо время. Поэтому перенос сроков ремонтных работ на три года стал рациональным и своевременным предложением.

Данный нормативный документ уже рассмотрен на законодательном уровне и принят Постановлением правительства Ростовской области.