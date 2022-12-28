В Ростовской области осудили мужчину, бросившего 8-месячную девочку в бетонную стену

Житель Дона теперь проведет 9 лет в колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний житель Ростовской области, бросивший в стену новорожденную малютку, получил 9 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, необъяснимую жестокость к ребенку молодой мужчина проявил в октябре 2021 года. Известно, что он в состоянии опьянения сначала ссорился со своей 18-летней сожительницей. В какой-то момент разъяренный спорщик вырвал из рук девушки 8-месячную малышку и с силой бросил ее, ударив о бетонную стену.

После всего случившегося здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред. Злоумышленника сразу же задержали, и все время следствия, до своего суда, он находился под стражей.

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