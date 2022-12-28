В 2023 году общественный транспорт Ростова планируют запустить в три новых микрорайона

Власти также собираются пересмотреть количество и класс подвижного состава Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2023 году общественный транспорт планируют запустить в три новых микрорайона Ростова-на-Дону. Об этом 28 декабря в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Для комфорта ростовчан и транспортной доступности новых микрорайонов разрабатываются новые маршруты. Это касается микрорайона Левенцовского, ЖК «Вересаево», ЖК «Скай Парк». Соответственно, появятся и новые остановки на улицах Алма-Атинской и Нансена, - рассказал Алексей Логвиненко.

При этом, в следующем году также должны появится новые остановки для уже действующих направлений. Машины будут набирать и высаживать пассажиров в районе ж/д станции «Микояна», на Театральном, на пересечении с Варфоломеева (западная и восточная стороны), на Прогулочной (ЖК «Соловьиная роща»), Совхозной и на пересечении с Мазурова (северная и южная стороны).

- Также ожидается обновление подвижного состава коммерческими перевозчиками в рамках предстоящих конкурентных процедур. Пересмотрят количество и класс подвижного состава, - добавил Алексей Логвиненко.

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