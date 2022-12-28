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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:34

Правоохранители Ростовской области создали оперативные резервы на случай осложнения обстановки

В Ростове-на-Дону с декабря уже работают дополнительные патрульные группы
Ангелина СКИБА
За безопасностью на Дону будут следить более 3,5 тысячи стражей порядка

За безопасностью на Дону будут следить более 3,5 тысячи стражей порядка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области органы правопорядка создали оперативные резервы на случай осложнения обстановки. Информация об этом прозвучала на заседании антитеррористической комиссии, сообщается на сайте донского правительства.

- На случай осложнения обстановки предусмотрены оперативные резервы, - отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, на праздниках правоохранители будут работать в усиленном режиме. За безопасностью жителей Дона будут следить более 3,5 тысячи стражей порядка, в том числе сотрудники МВД и Росгвардии. На дорогах выставят более 150 нарядов ДПС ГИБДД. Добавим, в Ростове-на-Дону с декабря уже работают дополнительные патрульные группы.

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