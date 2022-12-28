Правоохранители Ростовской области создали оперативные резервы на случай осложнения обстановки

За безопасностью на Дону будут следить более 3,5 тысячи стражей порядка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области органы правопорядка создали оперативные резервы на случай осложнения обстановки. Информация об этом прозвучала на заседании антитеррористической комиссии, сообщается на сайте донского правительства.

- На случай осложнения обстановки предусмотрены оперативные резервы, - отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, на праздниках правоохранители будут работать в усиленном режиме. За безопасностью жителей Дона будут следить более 3,5 тысячи стражей порядка, в том числе сотрудники МВД и Росгвардии. На дорогах выставят более 150 нарядов ДПС ГИБДД. Добавим, в Ростове-на-Дону с декабря уже работают дополнительные патрульные группы.

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