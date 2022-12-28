Половина жителей Ростовской области ждут в новом году приятных событий

72,5% опрошенных точно будут встречать Новый год дома. Фото: пресс-служба ЮФУ.

В Ростовской области 47,9% из 2332 опрошенных сотрудниками Института социологии и регионоведения ЮФУ жителей встречают 2023 год в ожидании новых приятных событий, перемен к лучшему. При этом 28,8% респондентов не ждут особых радостей, но и не предполагают особых трудностей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Большинство дончан, 55,5%, собираются отметить Новый год дома в окружении родных и близких. О переменах к лучшему мечтают 11,8%. Отправиться в путешествие по России намерены 11,8% респондентов, отметить праздник на заграничном курорте хотели бы 10%, столько же желали бы отправиться в гости.

72,5% опрошенных точно будут встречать Новый год дома, 12,8% – в гостях, 2,9% поедут в путешествие по России, а на заграничном курорте встретят праздник только 0,8% опрошенных. Оставаться дома за чтением книг, просмотром фильмов и настолками планируют 54,1% дончан. Ходить в гости собираются 50,8% жителей Дона, а прогуливаться по паркам будут 38,7%.

22,4% дончан собираются посетить кинотеатры и театры, а 6,3% - музеи и галереи. В рестораны и кафе пойдут 14,5%, а в торгово-развлекательные центры — 15,6% опрошенных. В различные бани, аквапарки и спа-комплексы отправятся 11,3% респондентов. 11% жителей Ростовской области на праздники обычно едут к морю, а 5,8% - в Москву или Санкт-Петербург.

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