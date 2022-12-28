Жителей Ростовской области попросили не привязывать санки к автомобилям

В Ростовской области родителей детей попросили во время новогодних праздников не привязывать санки к автомобилям.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области родителей детей попросили во время новогодних праздников не привязывать санки к автомобилям с целью катания. С таким призывом выступила замначальника Отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД региона Юлия Комарницкая.
- Санки, конечно, к транспорту сложно отнести, - отметила специалист. - Но они являются одним из любимых развлечений у детей. И родители часто любят привязать их к автомобилю или мотоциклу.
Замначальника отдела пропаганды назвала такой отдых «очень опасной зимней забавой» и подчеркнула, что так делать нельзя. Юлия Комарницкая пояснила, что происшествия с участием любых видов транспорта, куда входят и снегоходы, окажутся в зоне контроля УГИБДД только в том случае, если эти ДТП произойдут на автодорогах общего пользования.
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