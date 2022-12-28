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НовостиОбщество28 декабря 2022 16:08

Власти Ростова-на-Дону в 2023 году собираются закупить 15 электробусов

Также должны установить зарядные станции для этого вида траснпорта
Ангелина СКИБА
В Ростове ожидается обновление подвижного состава

В Ростове ожидается обновление подвижного состава

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году для Ростова-на-Дону планируют закупить 15 новых электробусов, еще 5 таких машин должны поставить в донскую столицу в 2024 году. Об этом 28 декабря в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации уточнил, что закупку транспорта намерены вести в рамках федеральных проектов. Также в донской столице должны обустроить 6 зарядных станций для электробусов.

- Кроме того, в 2023 году ожидается обновление подвижного состава в рамках предстоящих конкурентных процедур. Пересмотрим количество и класс общественного транспорта на действующих маршрутах, - добавил Алексей Логвиненко.

Добавим, для действующих направлений в будущем собираются ввести новые остановки: в районе ж/д станции «Микояна», на Театральном, на пересечении с Варфоломеева (западная и восточная стороны), на Прогулочной, Совхозной и на пересечении с Мазурова (северная и южная стороны).

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