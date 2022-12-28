В Ростове-на-Дону собираются открыть генконсульство Республики Беларусь

В донской столице уже есть одно отделение посольства Республики Беларусь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону планируют открыть генеральное консульство Республики Беларусь. Об этом, по данным зарубежных СМИ, сообщил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук.

Представитель МИДа отметил, что Минск уже достиг договоренности о белорусских дипломатических представительствах. В том числе, уже говорят о возможности появления консульств в Краснодаре и Воронеже.

Вопрос относительно Ростова-на-Дону еще только решается. Пока это планы на будущее, уточнил Игорь Назарук.

Добавим, судя по открытым интернет-данным, в донской столице сейчас уже есть одно представительство - отделение посольства Республики Беларусь. Организация находится на 14-й Линии.

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