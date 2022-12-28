Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 декабря 2022 18:07

В Ростовской области намерены построить логистический центр площадью 183 тысячи кв. метров

Инвестор планирует вложить в этот проект 13,5 млрд рублей
Ангелина СКИБА
В новом центре обещают создать почти 9 тысяч рабочих мест

В новом центре обещают создать почти 9 тысяч рабочих мест

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области должны возвести логистический центр площадью 183 тысячи квадратных метров. Об этом губернатор Василий Голубев договорился с гендиректором известного маркетплейса во время рабочей поездки в Москве.

- Договорились о реализации у нас строительство логистического центра. В этот проект компания планирует вложить 13,5 млрд рублей, - написал в своем телеграм-канале глава донского региона.

Василий Голубев добавил, что в новом центре «будет создано почти 9 тысяч рабочих мест». Сопровождением этого инвестпроекта займется Региональная корпорация развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году общественный транспорт Ростова планируют запустить в три новых микрорайона

Соответственно, появятся и дополнительные остановки (подробности)