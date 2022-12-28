В Ростовской области намерены построить логистический центр площадью 183 тысячи кв. метров

В новом центре обещают создать почти 9 тысяч рабочих мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области должны возвести логистический центр площадью 183 тысячи квадратных метров. Об этом губернатор Василий Голубев договорился с гендиректором известного маркетплейса во время рабочей поездки в Москве.

- Договорились о реализации у нас строительство логистического центра. В этот проект компания планирует вложить 13,5 млрд рублей, - написал в своем телеграм-канале глава донского региона.

Василий Голубев добавил, что в новом центре «будет создано почти 9 тысяч рабочих мест». Сопровождением этого инвестпроекта займется Региональная корпорация развития.

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