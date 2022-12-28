Будет оспариваться авторство бывшего гендиректора таганрогского предприятия Юрия Грудинина Фото: Аца КОШТЭ

Прокуратура Ростовской области от имени ТАНТК имени Бериева оспорит патент на образец самолета-амфибии. Информация об этом появилась в картотеке московского Суда по интеллектуальным правам.

Известно, что иск в адрес бывшего гендиректора донского предприятия Юрия Грудинина поступил 19 декабря 2022 года, уже на следующий день после этого все материалы приняли к рассмотрению.

- Обратились с заявлением о признании недействительным патента Российской Федерации № 99872 в части указания ответчика в качестве автора, - говорится в опубликованной документации.

Известно, что суд настоял на привлечении к слушаниям третьего лица, не имеющего никакого интереса в споре - Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Предварительные слушания назначили на 30 января 2023 года.

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Пока это только намерения, дойдет ли дело до суда, неизвестно (подробности)