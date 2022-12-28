В Ростовской области провели проверку платежей за жилищно-коммунальные услуги

Эксперт не только подсчитали платежи, но и проверили работу управляющих компаний. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области 12 выездных проверок с аудитом провели после жалоб людей на суммы за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты побывали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Аксайском районе, говорится на сайте правительства региона.

- По результатам проверок обычно даются рекомендации по устранению замечаний и устанавливаются сроки их исполнения. Кроме того, рабочая группа вырабатывает шаги по недопущению нарушений в сфере управления многоквартирными домами. В следующем году такие мероприятия будут продолжены, - сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Рабочая группа, которая проверяет назначенные платежи. состоит из представителей МинЖКХ, Минпрома и Госжилинспекции. Обычно вместе с расчетом платы они также оценивают техническое состояние зданий, а также работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Напомним, подобный аудит по поручению губернатора Василия Голубева в Ростовской области проводится с 2011 года.

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