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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 19:53

В Шахтах 80-летняя женщина погибла под колесами большегруза MAN

Сейчас правоохранители выясняют личность умершей
Ангелина СКИБА
На пешехода наехала фура с прицепом. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На пешехода наехала фура с прицепом. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Вечером 28 декабря в Шахтах 80-летняя женщина погибла под колесами большегруза MAN. Об этом сообщили сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, все произошло примерно в 19:10 на улице Маяковского. Предварительно, пенсионерка переходила дорогу на красный сигнал светофора, и 44-летний водитель вовремя не заметил ее в темноте.

После наезда фуры женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Сейчас правоохранители выясняют личность умершей.

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