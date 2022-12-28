На пешехода наехала фура с прицепом. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
Вечером 28 декабря в Шахтах 80-летняя женщина погибла под колесами большегруза MAN. Об этом сообщили сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
По данным ведомства, все произошло примерно в 19:10 на улице Маяковского. Предварительно, пенсионерка переходила дорогу на красный сигнал светофора, и 44-летний водитель вовремя не заметил ее в темноте.
После наезда фуры женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Сейчас правоохранители выясняют личность умершей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовое ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Ростове-на-Дону
Правоохранители еще выясняют обстоятельства и причины аварии (подробности)