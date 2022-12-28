В Таганроге на пост первого замглавы администрации планируют назначить Светлану Камбулову

Ранее управленец занимала пост в администрации донской столицы. Фото: Фото: сайт администрации Ростова

В Ростовской области первым заместителем главы администрации Таганрога, по предварительной информации, планируют назначить Светлану Камбулову. Об этом сообщает газета «Наше время».

В издании отметили, что возможность официального назначения только возросла после увольнения бывшего замглавы администрации Алексея Махова.

- Фактически Светлана Камбулова уже исполняет обязанности первого заместителя и параллельно продолжает работу на посту замглавы администрации по экономике, - пояснили журналисты.

Напомним, Светлану Камбулову назначили заместителем главы администрации Таганрога по вопросам экономики в январе 2022 года. До этого специалист работала в аналогичной должности в мэрии Ростова-на-Дону.

Еще раньше чиновник возглавляла департамент экономики донской столицы и занимала посты в правительстве региона: в департаменте развития малого и среднего бизнеса, а также в управлении развития предпринимательства.

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