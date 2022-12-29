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НовостиОбщество29 декабря 2022 4:41

В Ростове 29 декабря ожидается плюсовая температура

Скорость ветра составит до семи метров в секунду
Лейла МИРИШОВА
До конца рабочей недели в Ростове ожидается плюсовая температура

До конца рабочей недели в Ростове ожидается плюсовая температура

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют плюсовую температуру и пасмурную погоду. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В четверг, 29 декабря, в городе целый день будет пасмурная погода, но без осадков. В утренние часы в городе ожидается до -1 градуса, а днем воздух прогреется до +2. Вечером столбики термометров опустятся до +1. Скорость ветра в этот день достигнет до семи метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в Ростове преимущественно будет плюсовая температура до +5 градусов.

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