В Ростовской области в ДТП пострадали два человека

В результате, иномарка врезалась с "Фольксвагеном Транзитподом"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области в аварии пострадали два человека. ДТП произошло утром 28 декабря на трассе "Новошахтинск-Майский".
По информации УГИБДД по Ростовской области, 53-летний водитель "Тайоты Рав 4" выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате, иномарка столкнулась с "Фольксвагеном Транзитподом", за рулем которого находился мужчина 34-х лет. Автомобили получили механические повреждения.
Позднее водитель и пассажир "Тайоты Рав 4" и водитель автомобиля Фольксваген Транзит обратились в больницу за медпомощью. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.
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