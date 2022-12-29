В Ростовской области подставные сотрудники банка "развели" женщину на 1,8 млн рублей

По факту произошедшего возбудили уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области мошенники украли у женщины больше 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, дончанке позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что с ее счетом происходят странные вещи. Когда потерпевшая сказала, что никаких операций не совершала, ее убедили в том, что она стала жертвой мошенников. Идя на поводу у злоумышленника, женщина, через онлайн-приложение оформила кредит на 1 860 000 рублей и перевела деньги на счета, указанные собеседником. Когда она поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию с заявлением.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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