В Ростовской области при пожаре пострадал 68-летний мужчина

Причина пожара выясняется.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В хуторе Верхняковском Ростовской области произошел пожар в жилом доме. ЧП произошло 28 декабря на улице Садовой.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом начал гореть около 2:45. Местные жители, почувствовав запах гари, вызвали спасателей. Огонь за считанные секунды охватил жилое строение на площади 60 квадратных метров. Огонь удалось потушить за несколько минут. Из горящего дома спасли 68-летнего мужчину. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.
Причина пожара выясняется.
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