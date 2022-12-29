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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 5:56

В Ростовской области при пожаре пострадал 68-летний мужчина

Причина пожара выясняется
Лейла МИРИШОВА
Причина пожара выясняется.

Причина пожара выясняется.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Верхняковском Ростовской области произошел пожар в жилом доме. ЧП произошло 28 декабря на улице Садовой.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом начал гореть около 2:45. Местные жители, почувствовав запах гари, вызвали спасателей. Огонь за считанные секунды охватил жилое строение на площади 60 квадратных метров. Огонь удалось потушить за несколько минут. Из горящего дома спасли 68-летнего мужчину. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.

Причина пожара выясняется.

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(Подробности)