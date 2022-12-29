В Ростовской области при пожаре пострадал 68-летний мужчина

Причина пожара выясняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Верхняковском Ростовской области произошел пожар в жилом доме. ЧП произошло 28 декабря на улице Садовой.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом начал гореть около 2:45. Местные жители, почувствовав запах гари, вызвали спасателей. Огонь за считанные секунды охватил жилое строение на площади 60 квадратных метров. Огонь удалось потушить за несколько минут. Из горящего дома спасли 68-летнего мужчину. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.

Причина пожара выясняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области за ночь сгорели частный дом и гараж

Пламя за считанные секунды охватило здания

(Подробности)