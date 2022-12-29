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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 6:33

В Ростове-на-Дону мужчина получил 9 лет колонии за содействие террористам

По данным следствия, нарушитель перечислил запрещенной организации 73 тысячи рублей
Ангелина СКИБА
Приговор еще не вступил в силу, и задержанный может его оспорить

Приговор еще не вступил в силу, и задержанный может его оспорить

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону мужчина получил 9 лет колонии строгого режима за содействие террористам. Информация об этом поступила от пресс-службы Южного окружного военного суда.

- Задержанного признали виновным и назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Этот приговор пока в силу не вступил, поэтому подозреваемый еще может его оспорить, - прокомментировали в инстанции.

По данным следствия, мужчина, находясь в Астрахани, с 9 по 12 мая 2021 года 13 раз перевел деньги участникам запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Всего на счет экстремистов было перечислено 73 тысячи рублей.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» - запрещенная Верховным судом России экстремистская организация

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