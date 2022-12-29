В Ростове бывшего главного инженера будут судить за порыв теплосетей на Малиновского с 13 пострадавшими

После порыва на залитой территории провели благоустройство. Фото: страница в VK Алексея Логвиненко.

В Советский районный суд Ростова передали дело о порыве теплотрассы, из-за которого пострадали 13 человек, а также был нанесен ущерб их имуществу. Об этом 29 декабря рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

- На рассмотрение направили обвинительное заключение в отношении бывшего главного инженера филиала «Ростовских тепловых сетей». Мужчину подозревают по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ», - сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете России по Ростовской области уточнили, что, предварительно, подозреваемый с октября 2015 по июнь 2016 года допустил нарушения правил безопасности. Из-за этого прошлой весной около жилого дома на Малиновского из-под земли забил поток горячей воды.

- Кипятком через окна залило 12 квартир и 3 нежилых помещения. Сумма ущерба тогда составила более 11 млн рублей. Все эти деньги были полностью возмещены, - добавили в Следкоме.

Напомним, ранее сообщалось, что после порыва теплотрассы ожоги получили 13 человек, в том числе две девочки 9 и 16 лет.

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