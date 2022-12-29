В Ростове злоумышленник проник в дом к подруге и украл компьютер

Злоумышленник проник в дом через окно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове, в Первомайском районе города, у местной жительницы из дома пропал компьютер, сообщили в донском главке. Пропажу она обнаружила вечером, вернувшись с работы.

Оказалось, что злоумышленник разбил окно, проник в дом и забрал ноутбук, который лежал на подоконнике.

Женщина написала заявление в полицию. Оперативники по горячи следам задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приятель потерпевшей. Выяснилось, что в тот день он пришел к подруге, чтобы занять денег. Но так как той дома не оказалось, то мужчина решился на кражу.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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