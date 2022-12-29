Климатолог объяснил причину появления теплых зим в Ростовской области

Жители Дона уже привыкли к дождям и сравнительно теплой погоде в январе Фото: Евгения ГУСЕВА

Теплые зимы в Ростовской области связаны с циркуляцией воздушных масс. Такое объяснение в декабре озвучил кандидат географических наук, климатолог Александр Иошпа, передает портал RostovGazeta.

- Воздушные массы идут с запада и юго-запада. Земля остывает быстро, Атлантический океан - медленно, поэтому оттуда поступает поток тепла, - пояснил Александр Иошпа.

Отметим, ранее и.о. начальника донского управления МЧС Владимир Завер сообщил о немного более холодной зиме в этом году, чем прежде. При этом эксперт добавил, что снегопадов на Новый год и в начале января не ожидается.

К слову, по обновленным метеоданным, 30 и 31 декабря в регионе должны пройти осадки с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно южным и юго-западным. Днем температура воздуха составит от 0 до +6 градусов, по ночам от -3 до +2 градусов, при прояснениях - до -5. Добавим, с 1 по 3 января воздух в Ростовской области местами может прогреться до +10 градусов.

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