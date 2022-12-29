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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 9:56

В Новочеркасске 18-летний водитель «ВАЗа» сбил женщину 70 лет

Несчастный случай произошел на «зебре»
Ангелина СКИБА
Пенсионерка пострадала на проспекте Баклановском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Пенсионерка пострадала на проспекте Баклановском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Новочеркасске, на проспекте Баклановском, под колесами автомобиля «ВАЗ-211440» пострадала 70-летняя женщина. Об этом днем 29 декабря рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Предварительно выяснилось, что вчера вечером 18-летний водитель не уступил дорогу и сбил пенсионерку, причем это произошло прямо на «зебре».

- Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, и ее увезли в больницу. Полицейские еще устанавливают причины и обстоятельства дорожного происшествия, - добавили в УГИБДД.

Напомним, вчера в Шахтах водитель грузовика MAN насмерть сбил 80-летнюю женщину. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем и обязательно снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

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