В Ростове в суд направили уголовное дело о затоплении кипятком дома на улице Малиновского

Слушания состоятся в Советском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону в суд направили уголовное дело, связанное с порывом теплотрассы и затоплением дома на Малиновского. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Известно, что отвечать перед законом будет бывший главный инженер «Ростовских тепловых сетей». Специалисту предъявили обвинения по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба».

По версии следствия, работник организации допустил нарушения правил безопасности, после чего ночью 21 марта 2022 года вблизи жилого дома из-под земли начала бить горячая вода. Она через окна залила 12 квартир и 3 нежилых помещения, людей тогда эвакуировали. Известно, что в итоге было повреждено имущество на сумму более 11 млн рублей.

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